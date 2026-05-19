牛丼チェーン店「すき家」は5月19日より、「めかぶオクラ牛丼」を販売している。「めかぶオクラ牛丼」は、すき家の牛丼に三陸産めかぶとオクラをトッピングした、暑くなるこれからの時期にぴったりの商品。めかぶとオクラの味付けには、昆布やカツオなどの旨みが詰まった“旨だし醤油”を使用をしており、さっぱりとした味わいや“ねばとろ”食感が牛丼の旨みと調和。最後までするっと食べ進められる一杯となっている。すき家「め