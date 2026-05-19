トラックシーズンたけなわの春、学生日本一を決めるレースが行われた。４月２４日に神奈川県平塚市で行われた、日本学生対校選手権１万メートル。記録を狙って他の競技会を選ぶ選手も多い中、各校の主力を担う粒ぞろいのランナーたちが、ハイレベルな走りを見せた。（編集委員近藤雄二）けん制し合うレースは「面白くない」出場者はわずか８人。ただ、そのうち６人は正月の箱根駅伝で、区間上位を争った精鋭たちだった。号