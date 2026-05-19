トラックシーズンたけなわの春、学生日本一を決めるレースが行われた。

４月２４日に神奈川県平塚市で行われた、日本学生対校選手権１万メートル。記録を狙って他の競技会を選ぶ選手も多い中、各校の主力を担う粒ぞろいのランナーたちが、ハイレベルな走りを見せた。（編集委員 近藤雄二）

けん制し合うレースは「面白くない」

出場者はわずか８人。ただ、そのうち６人は正月の箱根駅伝で、区間上位を争った精鋭たちだった。

号砲直後、先頭に立ったのは早大の山口竣平（３年）だった。４月に入って左脚を痛め、大会直前に出場を決めたというが、「けん制し合うレースは、見る方も走る方も面白くない」とハイペースで引っ張った。

一時後方に下がって様子を見ると、３７００メートル付近で意表をついて集団から抜けだした。独走に入っても後続を引き離し、５０００メートルは１３分５５秒で通過。ラスト１周ではタイムを確認してスパートし、自己記録を１分以上上回る２７分５９秒４７でフィニッシュした。「全く望外だった」という２７分台に、右手を突き上げた。

今年の箱根は３区８位。堅実な走りで往路準優勝に貢献したが、昨秋に左大腿（だいたい）骨を疲労骨折した影響もあり、納得できる結果ではなかった。その悔しさを踏まえ、チームを勢いづける走りを狙った一戦で、６０００メートル以上を独走して優勝。「自分でレースを作っての２７分台。強さの証明はできたと思う」と胸を張った。

今春には昨年の全国高校駅伝１区の上位３人が入学。チーム力が大きくアップする中、学生日本一に輝いた山口は「早稲田は個で勝つというのがテーマ」と言い切った。「僕は準エースでいいかな」と冗談めかしたが、秋の駅伝シーズンへ、自信を深める飛躍となった。

２位争い制した順天堂大・吉岡大翔

最後まで激戦となった２位争いを制したのは、順大の吉岡大翔（ひろと）（４年）だった。勝った山口については「いつか落ちてくる」と見て逃がしたが、終始２位集団で好位置をキープした。

残り２周は３人の集団の３番手。前を行く２人の動きを見極めると、残り６５０メートルでスルスルと２位へ上がった。ロングスパートから最後の直線も力強く駆け抜け、きっちり逃げ切った。

ただ、狙っていたのは学生日本一。「競り合いで勝ち切れたのは良かったが、やっぱり悔しい気持ちの方が大きい」と振り返った。

山口と同じ長野・佐久長聖高出身。５０００メートルで高校記録を作って入学したが、思うような活躍をしてきたわけではない。「大学では悩むことの方が多かった。悩んで、苦しんで、時に楽しみながらやって、自分なりの陸上競技がようやく確立されてきたと思う」

その結果、今年の箱根では初の２区に挑み、１時間６分２８秒の好記録で区間９位。チームの総合３位躍進にしっかり貢献した。そして、今大会では優勝は逃したものの、自己記録に約４秒まで迫る２８分１２秒２２の好記録で２位に食い込んだ。

「今日は最低限の表彰台だったけど、まだまだトラックシーズンは続く。引き続きチームに勢いをつけていきたい。そして、最後は箱根で優勝したい」

２年時の箱根では、７秒差でシード権を逃す悔しさも味わった。「どのチームよりも勝ちたい思いは強い」と自負するエースは、さらなる進化を見据えている。

強力ルーキー加入で刺激

そして、スプリント力で表彰台を引き寄せたのが、早大で山口と同学年の吉倉ナヤブ直希だった。

ラスト１周では、筑波大の川崎颯（４年）に数メートル遅れる４位。しかし、最後の直線に入る前に川崎をかわすと、吉岡を猛追して３位でゴールを駆け抜けた。自己記録を３０秒以上更新する２８分１３秒０７。「スピードには自信があったので、絶対３番には入ろうと思った」と笑顔を見せた。

今年の箱根１区では１時間０分５８秒の好記録で７位。チームが５区途中まで首位を走る流れを作った。「手応えがある走りができて楽しかった。新１年生は乗りに乗っているので、自分も負けないように頑張って、箱根ではまた１区を走って完勝したい」

トラックシーズンで好調が続く早大勢。下からの強烈な突き上げが、エンジのユニホームに確かな勢いをもたらしている。