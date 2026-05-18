ミラノ・コルティナ五輪を最後に現役を引退したスノーボードアルペンの竹内智香さんが広島市内で会見を開きました。 竹内さんは２０１４年のソチ五輪で日本人女性初となる銀メダルを獲得するなど、長年にわたり日本のスノーボード界をけん引してきました。 ２００２年のソルトレークシティー五輪から今年２月のミラノ・コルティナ五輪まで７大会連続で出場していて、女子選手による冬季五