鹿児島市のアミュ広場で3人制バスケのプロリーグ「3×3 UNITED」のWEST AREAの開幕戦が行われました。3人制バスケットボールは、21点を先に取るか、10分間でより多くの点を取るかで勝敗を決めます。（観戦に来た男の子）「すごくスピードがあって、かっこよかった」（母）「スピード感と臨場感というか、近くで見られるというのがすごく楽しい」2連勝で予選リーグを勝ち抜いた「EXPLORERS KAGOS