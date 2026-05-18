きのう（17日）東京で行われた陸上のセイコーゴールデングランプリです。岡山県津山市出身のドルーリー朱瑛里選手が女子1500メートルに出場しました。 国立競技場を舞台に行われた女子1500メートル決勝。津山市出身のドルーリー朱瑛里選手が出場です。ドルーリー選手はスローペースで始まった中、中盤でレースを進めるも厳しい展開に。結果は12位