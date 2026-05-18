5月17日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第19回が放送された。これまで詳しくは描かれなかった、吉岡里帆演じる主人公の妻・慶の過去が明らかとなった。「主人公の小一郎と結婚した後も、見知らぬ男と密会したり、子供が嫌いと明かすなど、謎多き女性として描かれてきた慶。今回は、亡くなった前夫との間に子供がおり、その子供が前夫の両親に育てられていることが判明しました。奥田瑛二さん演じる前夫の父と慶の間には確執があ