宝塚歌劇団は18日、月組トップの鳳月杏（ほうづき・あん）、同トップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）が、「天穹のアルテミス」「BelleEpoque（ベルエポック）」東京宝塚劇場千秋楽の27年3月28日をもって退団すると発表した。トップコンビとして、大劇場公演4作での退団となる。鳳月、天紫は19日にそれぞれ退団会見を開く。鳳月は06年入団の92期生。月組配属。月組、花組、月組と経験し、歌、ダンス、芝居すべてを磨き、3拍子