23年間破られることのなかった記録がついに塗り替えられた。『サルモクチ』（原題）が、韓国スリラー映画史に新たな1ページを刻んだ。【写真】『サルモクチ』出演、大人気アイドルの姉韓国の映画振興委員会統合ネットワークによると、『サルモクチ』は5月17日に累計観客動員数315万人を突破した。これまで同ジャンルの歴代1位を守り続けてきた『箪笥＜たんす＞』（314万人）を追い抜き、実に23年の時を経て、ついに“世代交代”が