スウィートマミーは5月8日に、同社が展開するマタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」から、母親と赤ちゃんの熱中症リスクに正面から向き合った、ファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」を発売した。価格は1万5950円。●日本初・実用新案登録出願済み「空調ママベスト」では、本体に内蔵された小型ファンユニットが、母親の背面と前面（抱っこされた赤ちゃんの背中側）の両方へ気流を送り込むことで、母親を冷やすだけで