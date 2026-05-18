政府は18日、関係省庁横断で会議を開き、高性能AI（人工知能）が抱えるリスクへの対応を協議します。政府は18日、松本デジタル大臣をトップとする関係省庁会議を開き、サイバーセキュリティー対策を検討します。会議には、経産省・金融庁・厚生労働省・国土交通省などの幹部も出席する見通しです。4月にアメリカのアンソロピック社が発表した高性能のAI「クロード・ミュトス」をめぐって、サイバー攻撃に悪用された場合のリスクが