先行公開された「3列シート」車のほかに「2列・4人乗り仕様」もある!?2026年5月8日、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は新型ミニバン「エルグランド」のカスタムカー「エルグランド VIP」を先行公開しました。エルグランドは、1997年に初代が誕生したラージクラスミニバンです。【画像】これが日産「新型エルグランド」の最高級「エグゼクティブ仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）メッキパーツをふんだんに使っ