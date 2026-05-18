2026年5月15日、中国メディアの人民財訊は証券会社のレポートを基に、新エネルギー車の電池リサイクル市場が1000億元（約2兆3000億円）規模に成長する可能性があると報じた。中国工業・情報化部省エネ・総合利用司の調査チームが広東省広州市と深セン市を訪問し、新エネルギー車用の車載電池のリサイクルと利用に関する調査を実施し、関連業界の主要企業や専門家と座談会を通じて意見交換した。これを受けて記事は、中国を拠点に国