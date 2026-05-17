【モデルプレス＝2026/05/17】元乃木坂46の堀未央奈が5月16日、自身のInstagramを更新。前髪無しのヘアスタイルを公開した。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「一瞬誰かと思った」“レア”なデコ出しショット◆堀未央奈「デコ出しアレンジ」を公開堀は、同日放送されたテレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」（毎週土曜よる8時〜）への出演を告知するとともに、出演時のオフショットを投稿。青の模様が入った清楚な白