結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削るフジテレビ系「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分から生放送され、結成20年目のお笑いコンビ金属バットが準優勝となった。同賞レースは一般観客100人が審査し、1、2、3点の中から点数を決定する形式で満点は300点。金属バットは第1試合のトップバッターで登場すると、ヤング相手に293点を獲得し準決勝へ。準決勝では祝日をテーマに思想が強すぎるネタを構成し大爆笑を生