櫻坂46増本綺良（24）が16日、公式ブログを更新。6月10日に発売予定の15枚目シングルの活動をもってグループからの卒業すると発表した。増本は「15枚目シングルの活動をもちまして櫻坂46を卒業します」と発表。「ここじゃなきゃ出来なかった経験 、知らなかった感情、数え切れない程あります。どれも私の一生の宝物です」と思いをつづった。そして「ここで出来ることはもうやりきったなと思える今、この決断をさせて下さい」