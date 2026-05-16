◆米大リーグエンゼルス０―６ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースが敵地でエンゼルスとの「フリーウェーシリーズ」初戦に臨み、完封勝ちで３連勝。エ軍相手に２４年からの連敗を７で止め、ナ・リーグ西地区首位をキープした。前日に今季初の投打完全休養となった大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場。５回にメジャー通算２００二塁打を達成するなど４打数１安打だ