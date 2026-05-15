SIRUP（シラップ）が6月より開催するアジアツアー「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」のゲストアーティストが発表された。SIRUPは、5月13日に新曲「Not AI」をリリースしたばかり。ライブハウスツアー全16公演を完売させ、来週に迫ったホールツアー2公演も即完売させるなど、ライブでの勢いもとどまることを知らない。本ツアーは昨年9月にリリースした3rd Album「OWARI DIARY」を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催し