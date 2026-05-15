SIRUP、アジアツアーのゲストにSUMIN、持修、James Alynら決定｜8月にはライジングサン出演も

SIRUP（シラップ）が6月より開催するアジアツアー「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」のゲストアーティストが発表された。

SIRUPは、5月13日に新曲「Not AI」をリリースしたばかり。ライブハウスツアー全16公演を完売させ、来週に迫ったホールツアー2公演も即完売させるなど、ライブでの勢いもとどまることを知らない。

本ツアーは昨年9月にリリースした3rd Album「OWARI DIARY」を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催したライブハウスツアー「SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”」のアジアステージとなるもの。日本で描き進めてきた“DIARY”の続章を、アジアのステージへとつないでいくツアーで、今回はSIRUPの音楽をバンド編成で届ける内容となっている。

eldon

SUMIN

6月13日のソウル公演では、「Pink cheeks」がバイラルヒットし、R&Bのエッセンスを持つ韓国のシンガーソングライター・eldon（エルドン）がオープニングアクトとして出演。また、SIRUPのステージには、過去に「Keep In Touch」でフィーチャリング経験もあり、親交の深いシンガー・SUMIN（スミン）がフィーチャリングゲストとして出演する。

持修

6月27日の台北公演には、フォークからエレクトロを横断する音楽性で絶大な人気を誇るアーティスト・持修（Chih Siou）がフィーチャリングゲストとして出演。

James Alyn

7月4日のバンコク公演には、かつてSIRUPともコラボレーションを果たした、タイの人気R&Bデュオ、HYBS（ハイブス）のJames Alyn（ジェームズ・アリン）が決定。HYBS解散後もソロで活躍する彼が、オープニングアクトとして長尺のパフォーマンスを予定している。

各地それぞれ見どころの違うアジアツアーは、現在チケット発売中。この貴重な機会をぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

また、8月には「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2026 in EZO（ライジング・サン・ロックフェスティバル）」への出演も決定しており、アジアツアーとあわせて、国内外での今後のライブ展開にも注目が集まる。

【ツアー情報】

「SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”」

◼︎ソウル公演日程：2026年6月13日（土）開場/開演：18:30 / 19:00会場：West Bridge Live HallOpening Act：eldon※20分のパフォーマンス予定Featuring Guest：SUMIN※SIRUPのステージにゲスト出演予定

・チケット：発売中VIP：154,000KRW 一般：88,000KRWプレイガイド：yes24 ticketチケットページURL：https://ticket.yes24.com/Perf/57683Globalチケットページ：https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=57683※ 整理番号順入場

◼︎台北公演日程：2026年6月27日（土）開場/開演：18:00 / 19:00会場：台北 Legacy TaipeiFeaturing Guest：持修※SIRUPのステージにゲスト出演予定

・チケット：発売中前売り券：NT $1,900車椅子席：NT$950当日券：NT $2,200プレイガイド：KKTIXチケットページURL：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6※ 整理番号順入場

◼︎バンコク公演日程：2026年7月4日（土）開場/開演：18:00 / 19:00会場：Lido Connect Hall 2Opening Act：James Alyn※45分のパフォーマンス予定

・チケット：発売中VIP 2,900THB 一般：1,900THBプレイガイド：チケットメロンチケットページURL：www.ticketmelon.com/amuse/sirup2026bkk※ 整理番号順入場