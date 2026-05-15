横浜中華の名店を取り上げてきた当シリーズもいよいよ最終回になりました。これまで、中華街や野毛を紹介してきましたが、いずれも住所は「横浜市中区」、いわゆる、「横浜都心部」のお店でした。今回は少し足を伸ばし、中区以外のお店を4軒ご紹介したいと思います。いわば「地元の名店四天王」。ここにも強豪が揃っており、さすが横浜と唸るばかりです。どうぞご期待ください。完成まで1時間、星川「伊勢屋」の超絶カツ丼前半パー