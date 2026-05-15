グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した振付師・ユメキが、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#9予告に登場した。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生ユメキは、『ボイプラ2』に出演したほか、『PRODUCE 101 JAPA