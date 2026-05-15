『ボイプラ2』出演・ユメキ、『日プ新世界』に“襲来” 視聴者歓喜「怖っ！」「ユメキ出てきて神」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した振付師・ユメキが、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#9予告に登場した。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ユメキは、『ボイプラ2』に出演したほか、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称『日プ女子』）でトレーナーを務めたゆかりの人物。今回は「コンセプト評価」の楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフを担当している。
予告では、練習生の前にユメキが“襲来”。「レベルが低すぎてやばい」「話にならん」ダメだ…こりゃ」といった厳しい言葉を放っている。
視聴者からは「鋭い眼差し…怖っ！」「マスターユメキ見れるの確定」「ユメキ出てきて神」「おかえりユメキ」「やっぱりユメキかっこよすぎるな」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
ユメキは、『ボイプラ2』に出演したほか、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（通称『日プ女子』）でトレーナーを務めたゆかりの人物。今回は「コンセプト評価」の楽曲「Neko（ねこ）」のコレオグラフを担当している。
視聴者からは「鋭い眼差し…怖っ！」「マスターユメキ見れるの確定」「ユメキ出てきて神」「おかえりユメキ」「やっぱりユメキかっこよすぎるな」といった声が寄せられている。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。