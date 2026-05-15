神奈川が誇る「名酒」の数々を、心ゆくまで飲み比べたい――そんな願いを叶える新しい旅が始まります。小田急電鉄と神奈中タクシーは、2026年5月11日よりデジタルチケット「神奈川の酒蔵で日本酒巡りツアー」の販売を開始しました。このツアーは、小田急沿線を中心に点在する神奈川の酒蔵と周辺観光地を、貸し切りタクシーで巡るという画期的な企画です。小田急線の海老名駅または本厚木駅を発着地とし、最大6名乗りの高級ミニバン