高松南警察署 高松南署は14日、指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員で彫師の男（56）を賭博開帳図利の疑いで逮捕しました。調べによりますと、男は2024年２月17日ごろから同年３月５日ごろまでの間、香川県内などで第96回選抜高校野球大会を利用して客４人に１万8000円を賭けさせ、賭博開帳によって利益を図った疑いです。警察が別の傷害事件で男の自宅を捜索したところ賭博に関する証拠がみつかり、容疑を裏付けて逮捕