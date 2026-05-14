岡山県庁 岡山県は、外国人が地域住民と交流しながら生活に必要な日本語を学べる「きびちゅうおうにほんご教室(前期)」をスタートします。5月31日、6月28日、7月26日、8月23日にはロマン高原かよう総合会館(吉備中央町豊野)で、6月14日と7月12日にはきびプラザ(吉備中央町吉川)で開催します。 時間はいずれも午前10時半から正午までです。定員は各回20人で参加費は無料、誰でもいつからでも参加できます。専用フォ