元阪神監督・矢野燿大氏がＧＭ（ゼネラルマネジャー）を務める女子野球部「ＩＳＳＢＬＵＥＯＣＥＡＮ」は１４日、来春から入部を希望する高校生・大学生が参加対象の体験会を５月２３日、２４日に実施すると発表した。当日は矢野ＧＭも視察に訪れる。同野球部は高知・室戸市を拠点に２０２７年４月に創部予定。今回の体験会では室戸市のＩＳＳ富士鍛本社の会社見学や交流会（２３日）、室戸マリン球場での体験会（２４日）