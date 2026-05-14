任天堂は5月14日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けに提供している『バーチャルボーイ Nintendo Classics』に、新たに6タイトルを追加配信した。 【画像あり】今回収録された6タイトルのスクリーンショット 追加されたのは、『JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!』（アトラス）、『V-TETRIS®』（BULLET-PROOF SOFTWARE）、『スペースイン