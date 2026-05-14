任天堂は5月14日、「Nintendo Switch Online + 追加パック」加入者向けに提供している『バーチャルボーイ Nintendo Classics』に、新たに6タイトルを追加配信した。

【画像あり】今回収録された6タイトルのスクリーンショット

追加されたのは、『JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!』（アトラス）、『V-TETRIS®』（BULLET-PROOF SOFTWARE）、『スペースインベーダー バーチャルコレクション』（タイトー）、『バーチャルフィッシング』（マーベラス）、『バーチャルボウリング』（アテナ）、『バーティカルフォース』（KONAMI）の6作品。いずれも1995年にバーチャルボーイ用ソフトとして発売されたタイトルである。

『JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!』は、ハロウィンで人間の世界に遊びに来ていた妖精ジャック3兄弟が、妖精界へ帰るために秘密の迷路を駆け抜けるアクションゲーム。ダンジョンのフロアに落ちているカギをすべて集めて出口を開き、下のフロアに飛び降りていく流れで進行する。時間制限やパズル要素のあるフロア、強敵とのバトルなどが盛り込まれている。

『V-TETRIS®』は、落ちてくるテトリミノを積み重ねてラインを揃えていくアクションパズルゲーム。基本のテトリスに加え、ループするフィールドを活用することで5ライン以上を一気に消せる「ループテトリス®」が収録されている。

『スペースインベーダー バーチャルコレクション』は、アーケードゲーム『スペースインベーダー』をバーチャルボーイ向けに展開したシューティングゲーム。2Dで遊べるオリジナルモード、奥行きのあるバーチャルモード、クリアタイムやスコアに挑むチャレンジモードの3種類のゲームモードを搭載する。オリジナルモードとバーチャルモードでは、パートⅠとパートⅡから遊ぶゲームを選択できる。

『バーチャルフィッシング』は、バーチャルボーイならではの奥行き感を活かした釣りアクションゲーム。魚の種類ごとに大会が用意されており、優勝すると規定の数の魚を釣り上げるまでの時間を競うタイムアタックモードが解放される。フリープレイでは、大会で釣れない魚も含めた17種類の魚が住む釣り場に挑戦できる。

『バーチャルボウリング』は、立体表現されたボウリング場でプレイするスポーツゲーム。ピンやボール、レーンを再現しており、ボールの重さや利き腕などの設定を変更することができる。

『バーティカルフォース』は、自我に目覚めた惑星管理マシン「機械神ミッドガルド」に対し、戦闘機「ラグナロク」を操縦して戦うシューティングゲーム。高さの異なる2つのラインを自由に移動できる「ソリッドラインシステム」と、自機のサポートとして敵機を自動的に追尾・攻撃する「AIキャラ」が特徴となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）