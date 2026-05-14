横浜発のいちごの祭典「Yokohama Strawberry Festival」が、北海道に初上陸する。2026年5月21日から25日までの5日間、札幌市中央区の赤れんがガーデン（赤れんが庁舎前庭）でいちご尽くしのイベント『札幌ストロベリーフェスティバル 2026』が開催されるもので、これまで横浜と大阪で人気を博した店舗を含め全12店舗が集結。入場料は前売券500円・当日券600円（小学生以下無料）。営業時間は10時から18時だ。農家直送のいちご大福