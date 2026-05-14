北中米ワールドカップ目前に日本代表FW三笘薫（ブライトン）が負傷した。韓国メディア『OSEN』も「ミトマも倒れた、W杯1カ月前にハムストリング負傷…日本代表発表控え最悪の変数」と題して懸念を示している。【写真】韓国Kリーグの日本人選手、“後ろから追突”され脊椎負傷退場三笘は5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で先発出場した際、後半13分に左太もも裏を押さえて倒れ込んだ。ブライトン率い