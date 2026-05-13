警察は5月13日、須崎市の車庫などに火をつけたとして県内の22歳の男を放火の疑いで再逮捕しました。放火の疑いで再逮捕されたのは県内に住む22歳の男です。警察などによりますと男は、2026年2月15日の午前0時頃、須崎市妙見町の60代男性が所有する車庫などに火をつけ、普通乗用車などを燃やした疑いが持たれています。男は26年4月、須崎市大間本町の空き家に火をつけた疑いで既に逮捕されていて、警察の調べに対し「間違いありませ