ブルガリ ギンザ バーが「イタリアのことわざ」に着想を得たユニークなシグネチャーカクテルコレクション「プロヴェルビ」を発表した。何世紀にもわたり日常の中で語り継がれてきたイタリアのことわざは、知恵や機知、希望、そして人間らしさを簡潔な言葉に凝縮した文化の結晶であり、イタリア人の思考や価値観を映し出してきた。今回発表されたコレクションはイタリア文化を現代的な視点で再解釈したもので、言葉の一つひとつを丁