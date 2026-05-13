山本の後にトライネンが登板するも…【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発。7回途中まで3失点と粘りの投球を見せたが、代わったブレイク・トライネン投手が背負った走者を全て返す失意の投球。山本は今季ワースト5失点となった。ファンの批判の矛先は、リリーフした37歳右腕に向けられた。山本は1・2回をゼロに抑えた