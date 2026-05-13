81年前、およそ2500人が死傷した徳山空襲について多くの人に知ってもらおうと周南市役所でいまパネル展が開かれています。周南市役所本庁舎1階のロビーには、徳山空襲による被害や戦争からの復旧の過程を記録した写真パネル46点が展示されています。太平洋戦争の末期の1945年5月10日と7月26日の2度アメリカ軍から海軍燃料廠や市街地が爆撃を受けた徳山空襲ではおよそ2500人が死傷するなど、大きな被害を受けました。周南市で