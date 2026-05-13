ヤングスキニーが、新曲「何にもなれない」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開された。「何にもなれない」は、アニメ『百鬼夜行抄』の主題歌として制作した楽曲で、古舘佑太郎がサウンドプロデュース、中野郁哉が鍵盤で参加し、和楽器などを織り交ぜた不穏さと繊細が同居するダークなサウンドに仕上がっているという。MVの監督を務めたのは、本作がヤングスキニーと初タッグとなる映像ディレクター・市川稜だ。撮