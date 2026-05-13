作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、老衰のため亡くなったことが13日、公式サイトで発表されました。84歳でした。

大野さんは、公式サイトのプロフィルによると1941年5月30日生まれ、静岡・熱海市出身。

小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で身につけ、その後ジャズピアニストとしての活動を開始。作曲家としてCM音楽制作のほか、『犬神家の一族』『人間の証明』などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出しました。

代表作である『ルパン三世』『大追跡』のサウンドトラックは、当時大きな話題に。1977年の『ルパン三世のテーマ』誕生以降、ルパンとともに歩み続け、自らプレーヤーとして第一線で“ルパンミュージック”を表現し続けてきました。

■所属する制作プロダクション・オフィスオーガスタによる発表文【全文】

◇◇◇

大野雄二 逝去のお知らせ

弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が

2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました

享年84歳でした

生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともに

ここに謹んでご報告申し上げます

直前まで普段と変わらず過ごしており

就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました

1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来

アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し

長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりました

その功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております

なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました

後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます

また 5月30日に予定しております

Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ

「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては

故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします

これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております

2026年5月13日株式会社オフィスオーガスタ