16日からホワイトソックス―カブス3連戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆は、今季メジャー初挑戦ながら既に15本塁打を放つなど、打撃でチームを牽引している。その活躍ぶりは、同じシカゴのライバル球団の選手も絶賛するほどのようだ。シカゴの地元ラジオ局「104.3ザ・スコア」のXは「街の反対側から見ても、ニコ・ホーナーはムネタカ・ムラカミにかなり感銘を受けている」と記して、音声を公開。カブスの28歳ニコ・ホ