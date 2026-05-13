◆関西学生野球春季リーグ戦▽第１節４回戦関大―近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）雨天で順延された関大・近大戦が１３日行われた。ともに勝ち点３で、勝利したチームが優勝に前進する大事な一戦。近大は宮原廉（４年＝崇徳）、関大は米沢友翔（４年＝金沢）が先発。ドラフト上位候補の対決とあって、ネット裏にはＮＰＢ１２球団のスカウトが集結。巨人は水野雄仁編成本部長、長野久義編成本部参与ら超異例の