ロバーツ監督が明かした大谷の起用法

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が、2日連続で打席に立たない可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督が“打者・大谷”の起用法について言及。13日（日本時間14日）と14日（同15日）のジャイアンツ戦は、指名打者としてのスタメン出場を見送る方針を示唆した。朝8時頃に届いた報せに、日本のファンの間で賛否が巻き起こっている。

ロバーツ監督は12日（同13日）、本拠地でのジャイアンツ戦前に取材対応。明後日14日（同15日）の同戦は、「スタメンには入らないが、試合終盤の勝敗を分けるような展開になれば出られる」とベンチスタートになることを示唆した。明日は今季7度目の先発マウンドが予定されているが「彼が打たないことに傾いている」と話し、二刀流での起用も見送られる可能性が高い。

不振が続く大谷に、打者として休養が与えられることに日本ファンがSNS上で反応。「休養も必要」「静かに見守るしかない」「休める時に休んで整えて欲しいところ」と、休養のメリットを支持する声がある一方で、「今年制限かけすぎて調子が上がらない印象」「休養はいいと思うけど、行き当たりばったりな感じも。大谷選手はどう思ってるんだろう？」「歴史的なシーズンを期待してただけに、これだけ休まされると少し萎えるな」など困惑する声も目立った。

大谷は2試合連続無安打が続いており、5月は打率.111（36打数4安打）。昨季5月は打率.309、15本塁打、27打点、OPS1.180と絶好調だったが、今季は不振が続いている。また、4月26日（同27日）に6号を放って以降、51打席ノーアーチと長打も止まっている。

12日（同13日）のジャイアンツ戦は「1番・指名打者」でスタメン出場する。大谷は復調の兆しを見せることができるだろうか。（Full-Count編集部）