松本若菜 松本若菜が12日、都内で行われた『BIZTEL 20周年記念 新CM発表会』に出席した。松本は、BIZTEL誕生20周年を記念した新WEB CMとコンセプトムービーに出演する。この日は、BIZTELの歩みを振り返ると共に、来年芸能生活20周年を迎える松本も自身に重ね、当時を振り返った。このなかで松本はターニングポイントとなったのは、2017年の映画『愚行録』での演技が評価され、第39回ヨコハマ映画祭で助演女優賞を受