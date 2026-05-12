HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00）の最終回#12が、きょう12日にABEMAで配信され、合格者1人が発表された。【番組カット】合格はできなかったけど…夢を諦めないAYANA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界