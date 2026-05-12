◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１２日、美浦トレセンマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が頼りになる助っ人とともに巻き返しを図る。この日は坂路を６４秒７―１５秒９。鵜沢厩務員は「順調です。追い切り後もカイバ食いはへこたれておらず、体調は少しずつ上がっています」と上積みを強調する。新コンビとなるフランシスコ・ゴン