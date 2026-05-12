5月1日に新潟・村上市の高速道路で起きた多重事故発生直後の映像に映っていたのは、前方が激しく壊れた軽自動車。この5日後に高校生など21人が死傷したバス事故を起こした若山哲夫容疑者（68）が借りていた車とみられています。撮影者：事故った車が何台も並んでいたので、結構大きな事故だなと。軽自動車の運転席には、どこかに電話をかけているように見える人の姿が。自動車修理会社の関係者：事故起こした瞬間、（若山容疑者が