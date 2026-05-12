フジテレビは12日、新たな企業理念を策定したと発表。これまでの「楽しくなければテレビじゃない」から脱却し、3つの指針からなる新しい企業理念を公表した。【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ発表で「新しい企業理念の策定に関するお知らせ」と題した資料を公表。「フジテレビジョンは、企業としての再生・改革、ステークホルダーの皆さまからの信頼回復に向けて、人権・コンプライアンスに関