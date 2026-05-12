札幌に新たなタイ人が加入する可能性J2の北海道コンサドーレ札幌が、新たに18歳のタイ人選手を練習参加に迎えるようだ。タイのサッカー専門誌「Ballthai」が「ティラパット以来の練習参加者となる」と報じている。札幌にはこれまでチャナティップ、スパチョーク、ティラパットといったタイ人選手が在籍してきた。今回、札幌の練習に参加することが報じられたのは、タイのBGパトゥム・ユナイテッドに所属する18歳のFWイッティモ