「もともとはもっとメディアに出たいタイプなんですけど、”謎のアーティストのほうがかっこいい”みたいな空気をずっと引きずっていて」──そう笑うBANVOXは、実はとてもよく喋る人だ。10代でFL Studioを買い、年間500曲という圧倒的な制作力を武器に、Google AndroidのCMソング「New Style」「Watch Me」などで世界に名を知られたアーティスト兼プロデューサー。一方で、ヒップホップからロックまで横断的に愛するリスナーでも