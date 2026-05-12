タレント・大桃美代子が10日、自身のインスタグラムを更新。9日から都内で上演されている「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」を訪れたことを報告した。 【写真】1964年＆65年生まれの2人くすみひとつない美肌がうらやましい 舞台は一部は新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」、二部が石井ふく子氏演出の「明日の幸福」の2本立て。大桃は「笑って、泣いて、笑った『明日の幸福』 石井ふく子先生の生誕百年記念の