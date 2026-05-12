タレント・大桃美代子が10日、自身のインスタグラムを更新。9日から都内で上演されている「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」を訪れたことを報告した。



【写真】1964年＆65年生まれの2人 くすみひとつない美肌がうらやましい

舞台は一部は新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」、二部が石井ふく子氏演出の「明日の幸福」の2本立て。大桃は「笑って、泣いて、笑った『明日の幸福』 石井ふく子先生の生誕百年記念の作品です。」と記した。演出家、プロデューサーの石井氏は今年9月に100歳の誕生日を迎える。



女優・高島礼子のインスタグラムの投稿を見て、「石井先生が演出する姿を拝見して、これはいかねば＝＝＝と思っていました。」と明かす。「昭和三十年頃のある家庭を描きながら、女性のライフステージ、 男尊女卑、嫁姑、パワハラ、、、 今でこそ、ハラスメントと言われていることが 社会の中で通常運転だった頃。 石井先生はこのライフステージを感じながら、ドラマを作られていたんだな～と。」と思いをはせた。



ホームドラマのジャンルを築いたパイオニア。偉大な存在に、「笑っているのに、涙が出たり、 お茶の間を思い出したり、 実家に置いてある、忘れたアルバムを開いたみたいな舞台。 ご家族で見てほしい。」とファンにも勧め、舞台終わりに撮影した高島との2ショットをアップ。「舞台化粧が薄くてびっくり。 美肌の礼子さんでした。」と結んだ。



3月29日の投稿で「韓国の肌管理ですごいことになりました。」と報告していた大桃。医師に「左腕が上がらないのです(50肩)」と伝え、「腕を上げようとすると『痛い』の。 ブラジャーをするのが大変なわけです。(女性は分かりますよね？) で、鍼灸、カッピング決定」と説明。施術の様子を動画をまじえ、「体液が出てくる、出てくる。」と「閲覧注意」の文字を添えてつづっている。



大桃は1965年生まれ、新潟県出身。90年スタートのMBS「痛快！明石家電視台」の初代アシスタントやテレビ朝日系「金子信雄の楽しい夕食」、日本テレビ系「ズームイン!!SUPER」などに出演。ジャーナリストの山路徹氏と2003年に結婚も06年に離婚。雑穀エキスパートなどの資格を持つほか、地元の新潟で古代米作りも。一般社団法人・国際SDGｓ推進協会の名誉理事で新潟食料農業大の客員教授を務めている。



（よろず～ニュース編集部）