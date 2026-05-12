【モデルプレス＝2026/05/12】2025年11月より配信されたABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」が、アジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において「作品賞」の最優秀賞候補および、主演を務めた柴咲コウが「主演女優賞」の最優秀賞候補に選出された。【写真】44歳女優「エンジェルラインが綺麗すぎる」美背中＆胸元全開ドレス姿◆「スキャンダルイブ」作品賞・主演女優賞の最優秀賞候補に選出「