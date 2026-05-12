グーグル（Google）は、AndroidとiPhone間の「RCS」を利用したメッセージについて、エンドツーエンド暗号化（E2EE、End-to-End Encryption）に対応すると発表した。 これにより、RCSを利用したメッセージが暗号化され、メッセージを送信したユーザーと受信したユーザー以外の第三者による閲覧を防止できる。 同機能は、iOS 26.5以上で対応のキャリアを利用